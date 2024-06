A sede da Sociedade Mão Amiga, localizada no Bairro Ipiranga, foi arrombada e furtada na madrugada desta sexta-feira (7) em Juiz de Fora. O ocorrido foi registrado pela manhã, quando os colaboradores chegaram ao local e encontraram portas danificadas, além de constatarem a falta de alguns itens.

Segundo a própria ONG, que publicou a situação no Instagram, foram furtados documentos, cestas básicas, botijões de gás, óleos e carnes congeladas que seriam destinadas às marmitas dos assistidos.

Com o arrombamento, todas as portas foram destruídas. Pela necessidade de reposição por motivos de segurança, foi feito um orçamento para a troca de três portas com fechaduras, totalizando cerca de R$ 1.200, "dinheiro que não temos em caixa no momento", afirmou a Mão Amiga.

Dessa forma, a Sociedade pediu, por meio da postagem, apoio com doações para que a sede seja restabelecida. Os interessados em realizar doações de qualquer valor devem transferir por meio do PIX da organização: 03254971000156 (CNPJ).

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar, acionada para a ocorrência, e aguarda retorno.