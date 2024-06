Nesta sexta-feira (7), a Câmara Municipal de Juiz de Fora (CMJF) sediou o Seminário Técnico: Crise Climática em Minas Gerais – Desafios na convivência com a seca e a chuva extrema. O evento, que contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG), Tadeu Martins Leite (MDB), e diversos especialistas, abordou o panorama climatológico da região e práticas sustentáveis para enfrentar os desafios ambientais.



Discussões da manhã

O presidente da ALMG, Tadeu Martins Leite, deu início ao seminário destacando a importância de desenvolver um relatório abrangente para entender e aprender a lidar com eventos climáticos extremos. O presidente da Câmara, Zé Márcio-Garotinho (PDT), também enfatizou a responsabilidade individual nas mudanças climáticas.

A professora dra. Cássia de Castro Martins Ferreira apresentou o primeiro painel sobre o "Panorama climatológico da região e apresentação de boas práticas na convivência com os desafios impostos pelo ambiente". Ela explicou que a diversidade topográfica da Zona da Mata contribui para significativas variações climáticas diárias e que, devido ao aumento do calor e chuvas intensas, é essencial repensar o uso dos espaços urbanos e expandir áreas florestais.

Já Ricardo Guimarães, pesquisador da Embrapa Gado de Leite, abordou a relação entre agropecuária e meio ambiente. Outros palestrantes incluíram Werley Aparecido Pereira, presidente da Associação Municipal dos Catadores de Papel, Papelão e Materiais Reaproveitáveis de Juiz de Fora (Ascajuf), um representante da Emater MG e membros da Defesa Civil, que falaram sobre o mapeamento de áreas de risco geológico em Juiz de Fora.



Participação do público

A sessão da manhã foi concluída com a interação do público, destacando a participação do professor Wilson Acácio, presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraibuna (CBH Preto e Paraibuna) e coordenador-geral do Fórum Mineiro dos Comitês de Bacias (FMCBH). Ele ressaltou a urgência de políticas mais intensas de preservação, afirmando que Minas Gerais, como a grande "caixa d'água" do Brasil, está em risco de esgotamento.



Plenária da tarde

Segundo a CMJF, no período da tarde, o Seminário continuou com foco nos desafios da seca e chuvas extremas no estado. A plenária, conduzida pela deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT), contou com a participação da professora Flávia Lúcia Chein Feres, do Departamento de Economia da UFJF, e do professor Nathan Oliveira Barros, do Departamento de Biologia da UFJF, para um diagnóstico regional.



Diagnóstico regional e alerta dos especialistas

O professor Nathan de Oliveira, ex-membro do Painel de Mudanças Climáticas da ONU (IPCC) e pesquisador de gases de efeito estufa, abriu o painel da tarde com um alerta incisivo. Ele comparou a situação atual a uma enorme onda prestes a atingir a praia, destacando que os eventos climáticos extremos já observáveis são apenas o começo. “Não estamos mais na fase de mitigação das mudanças, não falamos mais de cortar emissão de gases, agora o termo é emergência climática”, afirmou. Ele citou como exemplo o período de seca, que passou de 100 dias para 110 ou mais, evidenciando o agravamento das condições climáticas.

A professora Flávia Feres trouxe dados alarmantes sobre os impactos econômicos e sociais das mudanças climáticas. Ela enfatizou que a crise climática já é uma realidade, com impactos significativos em diversas áreas. Segundo dados do Banco Mundial, os prejuízos totais entre 1995 e 2019 somaram R$ 33 bilhões devido a eventos extremos, afetando inúmeros setores produtivos. “Das 142 cidades, apenas sete não reportaram algum tipo de ocorrência de desastre natural. O que a estatística mostra é que 95% dos municípios reportaram algum tipo de ocorrência”, revelou a professora. Ela ainda destacou que os eventos meteorológicos são mais comuns, com picos de ocorrências de janeiro a abril e de agosto a dezembro, gerando um custo de cerca de 3% do PIB da região.



Participação de outras cidades

O seminário é organizado pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG) e outras cidades participam também, como Araçuaí, Itajubá, Governador Valadares, Montes Claros, Uberlândia e Unaí.