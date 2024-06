Na última terça-feira (4), fiscais do convênio entre a Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) e a Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur) realizaram uma operação de fiscalização em instituições bancárias localizadas no Bairro São Mateus, em Juiz de Fora. A iniciativa visou avaliar as condições de atendimento ao consumidor, com atenção ao tempo de espera.

De acordo com o Procon, a ação teve como principais objetivos verificar a acessibilidade e a sinalização das urnas de senhas de atendimento, além de garantir que as senhas usadas pelos consumidores contivessem o horário de chegada e atendimento, devidamente carimbadas pelos bancos antes de serem depositadas na urna. Durante a fiscalização, foram distribuídos materiais de educação financeira aos consumidores presentes nos bancos.



Irregularidades Encontradas

Ao todo, foram emitidos quatro autos de infração para três bancos diferentes, sendo dois por tempo de espera acima do permitido por lei, um por falta de indicação da urna com informações obrigatórias e um pela ausência da urna de senhas.

