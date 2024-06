Um motorista, sem idade revelada, morreu depois de um acidente entre três carros na BR-267, na noite desse domingo (9), perto do Distrito de Penido, em Juiz de Fora. Outras cinco pessoas ficaram feridas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, dois veículos bateram de frente e um terceiro bateu no carro que ficou parado na rodovia, na altura do km 129.

Os ocupantes de um dos carros contaram que um dos veículos seguia pela via em direção à Lima Duarte quando invadiu a contramão de direção e bateu no carro que seguia no sentido Juiz de Fora.

Cinco pessoas estavam em um dos carros e ficaram feridas, sendo dois passageiros em estado grave. Todas as vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para atendimento hospitalar em Juiz de Fora.

O terceiro carro que se envolveu no acidente bateu em um dos veículos que ficou parado na rodovia. Ninguém se feriu.

O motorista que morreu no local estava sozinho no carro e ficou preso às ferragens, segundo os bombeiros.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a perícia da Polícia Civil estiveram no local para apurar as causas do acidente.

Feridos

O Samu informou o estado de saúde em que estavam os feridos no momento do atendimento. Veja abaixo:

Motorista de 40 anos: fratura no tórax, levado para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS);

Mulher, sem idade revelada, passageira: bateu a cabeça no vidro, levada para o HPS;

Menino de 8 anos: escoriação no pé, levado para o Hospital Maternidade Therezinha de Jesus;

Adolescente de 15 anos: dor no ombros, levado para o HPS;

Jovem de 19 anos: sem gravidade, levada para o HPS.

Tags:

acidente | bombeiros