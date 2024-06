O resultado dos editais para ocupação de unidades comerciais do Mercado Municipal em Juiz de Fora, após a reforma, foi divulgado pela Prefeitura. O resultado é dos editais 013/2023 e 015/2023.

Os selecionados têm três dias úteis para interposição de recursos pela internet, no Prefeitura Ágil, ou em uma unidade do Departamento de Informação Geral e Atendimento (Diga). Após esse período, os recursos serão analisados pela Comissão Especial de Contratação, e o resultado final será divulgado.

Resultado Edital 013/2023 - seleção de Associações sem fins lucrativos da Agricultura Familiar e Cooperativas da Agricultura Familiar, ambos da Região e Microrregião de Juiz de Fora, para a outorga de permissão remunerada de uso de duas unidades localizadas no andar térreo, que ocupam um espaço único, sem divisões internas, para comercialização de produtos alimentícios variados em minimercados, mercearias, armazéns, empórios, secos e molhados.



Resultado Edital 015/2023 - seleção de Empresários Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte para a outorga de permissão remunerada de uso de uma unidade comercial do segmento restaurante e bar, localizada no segundo andar do Mercado Municipal.

De acordo com a PJF, o resultado do edital 014/2023, sobre a seleção de pessoas físicas ou jurídicas para a outorga de permissão remunerada de uso dos espaços físicos do andar térreo do Mercado Municipal, deve ser divulgado nos próximos dias. O espaço conta com 52 unidades comerciais em diversos segmentos.

Saiba como protocolar o recurso de forma on-line pelo Prefeitura Ágil: