Nesta quinta-feira (13) o Parque Municipal sediará mais um ano o “Bem Casado”, atribuindo a união de 174 casais, correspondentes a idade de Juiz de Fora, através do processo gratuito de legitimação da união. Popularmente conhecido como casamento comunitário, este é um dos eventos de aniversário da cidade.

O evento é realizado para noivos, autoridades e convidados, por isso o Parque Municipal estará fechado para visitação nesta quinta-feira (13). Na sexta (14) o Parque se mantém fechado para manutenção e limpeza do espaço, voltando a funcionar normalmente no sábado (15) das 8h às 17h.

O Parque Municipal está localizado na Rua do Contorno, 8, no Bairro Nova Califórnia, e funciona das 8h às 17h, permitindo a entrada de visitantes até às 16h. Para quem precisa do transporte público, as linhas que atendem o Parque são 520 (Aeroporto), 531 (Nova Califórnia) e 537 (Jardim da Serra), todos descritos no letreiro com “Via Parque Municipal”.