A Câmara Municipal de Juiz de Fora (CMJF) promove netsa terça-feira (11) às 19h30, a Medalha Mérito do Legislativo. A solenidade homenageia 23 personalidades, entre pessoas físicas e jurídicas, pelos serviços prestados em áreas estratégicas para o desenvolvimento de Juiz de Fora.

O evento é aberto ao público e acontece no Plenário, no 3º andar do Palácio Barbosa Lima. A JFTV irá transmitir ao vivo a solenidade. Confira os Homenageados 2024:

Ana Luisa Afonso Guimarães

Augusto Mário Menezes Paulino

Casa São Camilo

Dalvam Luiz da Silva

Danielle Maria de Oliveira Gomes Loures

Fátima Sueli Barcellos Cunha

Flávia Gonzaga Costa Chagas

Gonçalves Comércio e Representação de Madeiras

Grupo Libertempo

Instituto Beneficente Peron

Júlio Obama Jr.

MB Contabilidade

Madeireira Sul Bahia

Marcus Vinicius Riolino Turolla – Casa Orion

Paulo Sérgio Pena Félix

Rafael de Morais Recoliano

Sara da Silva Guedes

Sebastião Luiz de Souza

Sindipan – Sindicato de Panificação

Souza Gomes

Suraia Hallack Sansão

Urutu Cultural

Wesley Ricardo Homem de Faria