A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) de Juiz de Fora vai realizar quatro serviços de manutenção no sistema de abastecimento da cidade entre terça-feira (11) e quarta-feira (12). Esses serviços podem interromper o fornecimento de água dos bairros Centro, Paineiras, São Benedito, Vila Alpina, Jardim das Flores, Esplanada, Fábrica e Monte Castelo, além do Loteamento Bom Jardim.

A primeira manutenção vai ser realizada na estação de bombeamento Paineiras, quando vai ser feita a substituição do recalque da unidade. Os trabalhos serão executados das 8h às 13h e, para isso, será necessário interromper o fornecimento de água em parte do Centro e do próprio Bairro Paineiras. A previsão é de que o abastecimento seja regularizado ao longo da noite de terça.

Paralelamente, devido à remodelação da rede de água na Rua Cruz e Souza, no Bairro São Benedito, será necessário fechar o registro na Rua Luiz Marchinni. Por isso, o fornecimento de água vai ser interrompido de 8h às 17h para os bairros São Benedito e Vila Alpina, sendo o sistema regularizado na noite do mesmo dia.

Já na quarta-feira (12), a Cesama vai fazer a substituição da válvula de recalque da estação de bombeamento Jardim das Flores. O serviço será realizado de 8h às 12h, e pode comprometer o abastecimento do Jardim das Flores e do Loteamento Bom Jardim. Ainda neste dia, vai ser feita a interligação do novo Reservatório Esplanada. O abastecimento será interrompido e pode afetar os bairros Esplanada, Fábrica e Monte Castelo. Em ambos os casos, a Cesama informa que a regularização do fornecimento de água será gradual, ao longo da noite de quarta e madrugada de quinta-feira (13).