Após um ano de realocação para a Rua Benjamin Constant e adjacentes devido às obras do Viaduto Roza Cabinda, a Feira da Pechincha retorna para a Avenida Brasil em julho, segundo anunciado pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) na última sexta-feira (7). Cerca de 130 feirantes compareceram à reunião para discutir o retorno.

Para que o processo seja realizado, os feirantes devem atualizar o cadastro com a PJF. A equipe de acompanhamento da Feira na Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur) está visitando, a cada domingo, uma via diferente na feira e agendando horário para atualização dos dados. Os feirantes das ruas Benjamin Constant e Lafaiete Loures já realizaram a atualização entre os dias 4 e 6 de junho.



Conforme o secretário de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas, Raphael Ribeiro, é importante manter as informações atualizadas para garantir a organização da Feira da Pechincha no novo espaço. “Todos os cadastrados terão seu espaço garantido e o mapa deve ser respeitado, como acontece atualmente com a organização na rua Benjamin Constant e adjacentes. Os agentes de trânsito não vão deixar entrar carro que não seja o carro com licença dos feirantes e ninguém vai precisar estar na rua de madrugada segurando o ponto”, afirma.



Confira as próximas datas para atualização do cadastro de acordo com a rua ocupada:



Dias 10, 11 e 12 de junho - atualização do cadastro dos feirantes da Rua Calil Ahougi.



Dias 18, 19 e 20 de junho - atualização do cadastro dos feirantes da Rua Oswaldo Veloso.



Dias 25, 26 e 27 de junho - atualização do cadastro dos feirantes da Rua Deputado Oliveira Souza.



Os feirantes devem procurar a sede da Sesmaur (Av. Barão do Rio Branco, 1843 - 3º andar), de 9h às 12h e de 14h às 17h.