A Polícia Federal (PF) cumpriu em Juiz de Fora, nesta terça-feira (11), um mandado de busca e apreensão contra um suspeito de compartilhar, em plataformas de internet, imagens de abuso sexual de crianças e adolescentes.

De acordo com a PF, as investigações começaram depois da denúncia de uma ONG voltada à segurança da navegação na internet, que identificou imagens e vídeos de abuso sexual infantil publicadas em site com acesso público, pelo perfil de um brasileiro.

Na casa do suspeito, que não teve as informações divulgadas, os policiais apreenderam diversas mídias eletrônicas, dentre elas notebook, tablet, HD’s, pendrives e celular, os quais serão submetidos a exame pericial para identificar outros materiais dessa natureza, bem como os responsáveis pela produção e compartilhamento.

O investigado poderá responder pelos delitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, cujas penas somadas podem chegar a 10 anos de reclusão.