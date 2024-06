A Polícia Federal conclui que Adélio Bispo agiu sozinho e foi o único responsável pelo ataque ao então candidato à presidência da república Jair Messias Bolsonaro, em 2018, em Juiz de Fora. A PF se manifestou, nesta terça-feira (11), pelo arquivamento do inquérito.

A PF esclareceu que, após a retomada das investigações para identificar possíveis envolvidos no atentado, foram cumpridos mandados de busca e apreensão para nova análise de equipamentos eletrônicos e documentos.

“Outros possíveis delitos foram descobertos, relacionados a um dos advogados de defesa do envolvido no ataque, mas sem qualquer ligação com os fatos investigados”, afirmou a polícia.

Após o término das investigações, o relatório final foi apresentado, atendendo a novas solicitações do Ministério Público Federal, e agora aguarda a manifestação do Juízo.



Adélio Bispo | Polícia Federal