A menina de 9 anos, que sofreu violência sexual e agressão de um homem de 41 anos na última quinta-feira (6), vai passar por cirurgia nesta terça-feira (11) em Juiz de Fora. A informação foi divulgada através do boletim médico da Santa Casa de Misericórdia.

Ainda conforme a comunicação do hospital, que não informou qual será o procedimento, a vítima, que está internada no CTI infantil, tem estado de saúde estável e evolução inalterada.

Sobre o caso

Na última quinta (6), um homem de 41 anos foi detido após assumir que abusou sexualmente de uma menina de 9 anos e a agrediu até que ela desmaiasse no período da tarde daquele mesmo dia. A tia da menina também foi detida por abandono de incapaz.

A Polícia Militar (PM) foi acionada após receber uma denúncia que a menina teria sido levada por um homem que recolhia material de reciclagem no Bairro Teixeiras. Por meio de câmeras de estabelecimentos comerciais da região, foi possível ver o trajeto que o autor teria percorrido. Ele colocou a criança em um carrinho de coletar recicláveis e seguiu no sentido da Avenida Deusdedith Salgado.

Na sequência, outras imagens mostraram que o homem entrou com a criança na Rua Domingos Húngaro, que tem uma área de mata extensa. Cerca de 30 minutos depois ele retorna correndo, já sem a menina.

Através dessas informações, a PM acionou as equipes da Rondas Ostensivas com Cães (Rocca), do helicóptero Pegasus e do Corpo de Bombeiros para fazer uma varredura na área onde havia a possibilidade de encontrar a criança.

A menina foi encontrada e encaminhada ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).



Homem foi preso e tia responsável liberada

Na sexta-feira (7), a tia, responsável pela criança, foi liberada pela Polícia Civil. As investigações apontaram que ela não foi considerada autora ou participante do crime de abandono de incapaz e nem teve participação nos demais crimes que ocorreram.

Já o homem teve a prisão ratificada, foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça. O inquérito segue em curso na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher até que seja concluído e encaminhado ao judiciário.