Um ônibus urbano da linha 100, que atende o Bairro Filgueiras, pegou fogo na tarde desta terça-feira (11) na Avenida Juiz de Fora, Bairro Granjas Betânia, em Juiz de Fora. O Corpo de Bombeiros esteve no local para realizar o combate às chamas. Segundo a Via JF, empresa responsável pelo veículo, não houve vítimas.

Em nota, a empresa explicou que durante o trajeto, na altura do Granjas Bethânia, por volta das 16h10, o motorista detectou um sinal de fumaça vindo da área do motor. Com isso, ele parou imediatamente e realizou o desembarque dos 12 passageiros, além do cobrador. "Devido à natureza do incidente, o fogo se espalhou após o desembarque. As autoridades competentes foram acionadas prontamente, e o Corpo de Bombeiros chegou ao local para controlar o incêndio [...] que acabou em questão de minutos."

Foram deslocadas três viaturas e cerca de dez bombeiros para atuarem na ocorrência.

Por volta das 17h, a SMU informou que o trânsito na Avenida estava lento, mas fluindo nos dois sentidos.



Fogo também atingiu rede elétrica, mas não causou danos

O incêndio atingiu a rede elétrica. No momento do ocorrido, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) informou em nota que, por motivo de segurança devido ao incêndio, foi preciso interromper o fornecimento de energia elétrica para cerca de mil clientes da região.

Após as chamas terem sido apagadas, a companhia verificou que a fiação não sofreu danos e religou todos os clientes.



Via JF investiga causa do incêndio

A Via JF informou ainda que está conduzindo uma "investigação minuciosa para identificar a causa do incêndio e tomar todas as medidas possíveis para evitar que eventos como esse voltem a ocorrer. A segurança dos nossos colaboradores e passageiros são a nossa maior prioridade", finalizou.