Em Juiz de Fora, os convidados do Casamento Comunitário de 174 casais vão contar com um esquema especial de transporte coletivo urbano nesta quinta-feira (13), para o Parque Municipal, que fica localizado na Rua do Contorno, Bairro Nova Califórnia. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, o evento será atendido pela linha 280 – Casamento Comunitário, com saída da Avenida Itamar Franco, 992 (em frente ao Procon), a partir das 8h.

Como a gratuidade é oferecida apenas em feriados nacionais e o dia 13 de junho é um feriado municipal, o valor da passagem será de R$ 3,75 por trecho. Os ônibus sairão do Centro de acordo com a demanda de passageiros, e ao término do evento, os veículos retornarão ao Centro.

Além disso, a Rua Otília de Souza Leal terá circulação em mão única no sentido ao bairro Aeroporto. Devido a essa alteração, as linhas 520 (Aeroporto) e 531 (Nova Califórnia), que passam pela via, serão desviadas para a realização do evento.



Itinerário da linha 280 – Casamento Comunitário:



Saída do Centro para o Parque Municipal: Av. Itamar Franco, 992 (em frente ao Procon), Av. Eugênio do Nascimento, Rua Liduino Vieira dos Reis, Rua Dr. Fernando Cyrne, Rua Prof. Vilas Bouçadas, Rua José Victório Castegliani, Rua Acácio Alves Alvim, Rua Otília de Souza Leal.



Saída do Parque Municipal para o Centro: Rua Otília de Souza Leal, Alameda dos Ipês, Rua Nestor Vasconcelos Neto, Alameda dos Manacás, Rua Florianópolis, Rua Cuiabá, Rua Maceió, Rua Porto Alegre, Rua Petúnias, Rua das Margaridas, Rua dos Pinheirais, Rua das Hortênsias, Rua das Margaridas, Rua das Rosas, Rua Acácio Alves Alvim, Rua José Victório Castegliani, Rua Vilas Bouçadas, Rua Fernando Cyrne, Rua Liduino Vieira dos Reis, Av. Eugênio do Nascimento, Av. Itamar Franco, Av. Brasil (margem direita), Ponte Nelson Silva, Av. Brasil (margem esquerda), Av. Itamar Franco, 992 (em frente ao Procon).