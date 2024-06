Foi inaugurado nesta quarta-feira (12) o Suporte Psicossocial e Encaminhamento para a Rede de Atendimento (Supera). A iniciativa é da Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon). O novo espaço para amparo social e emocional para os superendividados está localizado na Rua São Mateus, 300, Bairro São Mateus, e atende mediante agendamento com a equipe do Programa de Tratamento ao Superendividamento.



O serviço atende os consumidores já inscritos na Tutoria ao Consumidor Superendividado, parte do Programa de Tratamento ao Superendividamento. A secretária de Governo, Cidinha Louzada, chamou a atenção para o fato de a maioria das pessoas superendividadas serem mulheres com mais de 51 anos que são responsáveis pelo cuidado com outras pessoas. “Isso é uma coisa muito séria, por isso é de extrema importância essa iniciativa em que temos psicólogo, assistente social e um lugar onde a pessoa vai ser acolhida”, explica.



O presidente da Câmara Municipal, José Márcio Garotinho, elogiou a iniciativa e sua efetivação para a sociedade. “É muito boa essa atuação distinta que se está dando ao Procon. Não é apenas a fiscalização e a conciliação, é o acolhimento também. É um novo olhar que o Procon tem na gestão da prefeita Margarida, isso faz a diferença”.