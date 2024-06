Nesta quinta-feira (13) feriado municipal em que se celebra o padroeiro da cidade, Juiz de Fora promove a união de 174 casais, referente a idade do município. A cerimônia é mais um dos presentes para a cidade anunciados pela prefeita Margarida Salomão, e está programada para às 11h, no Parque Municipal.

Organizado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH), o evento tem o objetivo de legitimar gratuitamente a união dos casais, incluindo o casamento civil no cartório, a cerimônia oficial e uma festa para os noivos, padrinhos, pajens, daminhas e convidados.O Bem Casado é uma ação que integra o calendário institucional da PJF e é voltado para a promoção dos Direitos Humanos, que proporciona segurança jurídica, valoriza o afeto entre os mais variados tipos de casais e permite àqueles em situação de vulnerabilidade econômica efetivar a união civil de forma gratuita.

Antes da cerimônia, as noivas vão contar com maquiagem e cabelo na Cecon – Rede de Ensino. Também são parceiros do evento com a produção de bolos, bem casados, doces e salgados a Dispropan e a Fábrica de Doces Brasil e os cartórios Benfica, Cobucci e Villela.

Parque Municipal

O evento é realizado para noivos, autoridades e convidados, por isso o Parque Municipal estará fechado para visitação nesta quinta-feira, 13. Na sexta, 14, o Parque se mantém fechado para manutenção e limpeza do espaço, voltando a funcionar normalmente no sábado, 15, das 8h às 17h.

Os convidados do Casamento Comunitário contam com um esquema especial do transporte coletivo urbano nesta quinta-feira, 13, para o Parque Municipal. O evento será atendido pela linha 280 – Casamento Comunitário, com saída da Avenida Itamar Franco, 992 (em frente ao Procon), a partir das 8h.