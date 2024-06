Neste fim de semana, o público poderá conferir um espetáculo gratuito de teatro na Praça CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados Coronel Adelmir Romualdo de Oliveira). “Omokonrin, o menino de caracóis na cabeça” será encenado no domingo, 16, às 19h, no Cineteatro Hermínio de Sousa Santos.

A montagem, com direção de Tiê Fontoura, tem classificação livre e foi viabilizada com financiamento do Edital Quilombagens, que é parte do Programa Cultural Murilo Mendes, mantido pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e gerido pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa).



Inspirado no livro “O menino de caracóis na cabeça”, do juiz-forano Edimilson de Almeida Pereira, o espetáculo conta a história de Omokonrin. Após ter um estranho sonho, o menino decide procurar Egbon Wa, o velho de barbas, para que ele decifre seu significado. O velho, então, diz que, para compreender o sonho, o menino deve encontrar o fim do mundo.



A Praça CEU é um equipamento urbano mantida pela PJF e gerido pela Funalfa, com prestação de serviços da Associação Cultural Arte e Vida (Acav). Fica localizada na Avenida Juscelino Kubitschek, 5.899 – Benfica.