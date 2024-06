A mãe de uma adolescente de 13 anos informou à Polícia Militar que sua filha foi estuprada dentro de casa por um pedreiro, de 32 anos, na última quarta-feira (13), no Bairro Jóquei Clube 2, em Juiz de Fora. Conforme Boletim de Ocorrência, o suspeito prestava serviços no local há cerca de duas semanas e se aproveitou do momento em que a mãe da garota havia saído para pagar uma conta no Bairro Benfica.

Ainda segundo a ocorrência policial, a mãe relatou que deixou a menina e outros dois filhos dentro de casa. Após realizar o pagamento da conta, ela retornou e foi recebida pelo homem, que havia trancado o portão com cadeado e demonstrava nervosismo ao ver a mulher. Quando a mãe entrou no imóvel, encontrou a vítima dormindo em sua cama.

A filha, ao ser questionada pela mãe, contou que o suspeito a beijou e a estuprou. Apesar do rastreamento realizado na tentativa de localizar o autor, a PM não o encontrou.

A vítima foi atendida no setor de risco biológico, em Juiz de Fora, onde o material foi colhido para a criminalística.