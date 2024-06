Um homem de 49 anos foi esfaqueado dentro de um bar na manhã desse domingo (16), no Bairro Santa Efigênia, em Juiz de Fora. O suspeito, um jovem de 24 anos, foi detido e alegou que a vítima negou dinheiro a ele.

A Polícia Militar (PM) informou que a vítima tinha dificuldade de fala e locomoção por já ter sido acometido por um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Segundo a PM, o filho e a esposa contaram que o homem estava no bar quando o rapaz deu dois golpes de faca na vítima por motivos fúteis e fugiu logo depois com a arma do crime.

O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com ferimentos no antebraço e no abdômen. Ele foi levado para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) e o estado de saúde dele era estável, conforme o Samu.

Suspeito detido

Com as características do suspeito, a PM realizou diligências e encontrou o jovem ainda com a faca nas mãos. Ao ver os militares, ele fugiu e entrou em uma casa.

O imóvel foi cercado e após as conversas com o suspeito não apresentarem resultado, o rapaz pulou uma janela de cerca de 5 metros de altura para tentar fugir e entrar no imóvel vizinho, mas foi alcançado e preso.

Segundo a PM, durante a prisão o suspeito se mostrou extremamente resistente e agressivo, tentou agredir os policiais e se debateu no compartimento da viatura. Ele precisou ter as pernas algemadas para evitar lesões em si mesmo.

Aos policiais, ele disse que cometeu o crime porque pediu dinheiro a vítima que negou. Ele recebeu voz de prisão em flagrante, foi medicado e encaminhado para a Delegacia.