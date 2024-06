Um bebê de 7 meses de idade chegou morto ao Pronto Atendimento Infantil (PAI) do Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ), em Juiz de Fora, nesse domingo (16). Segundo a Polícia Militar, as médicas questionaram os pais sobre várias lesões encontradas no corpo da criança, a mãe do bebê, moradora do Bairro Sagrado Coração alegou que no sábado (15) por volta das 16h, ao dar banho no filho, quando ele escorregou e caiu.



Ainda conforme a PM, a mãe e o pai alegaram que o bebê apresentou comportamento normal no domingo, contudo, após amamentar a criança, o bebê vomitou e começou a ficar gelado, momento em que o casal resolveu levar o bebe ao hospital.

O corpo do bebê foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), a perícia compareceu à residência do casal e a mãe do bebê foi conduzida à Delegacia.



O caso será apurado agora pela 1º Delegacia Regional da Polícia Civil da cidade.