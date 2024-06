Um homem, de 33 anos, capotou com o carro enquanto trafegava na Rua Olegário Maciel, localizada no Bairro Santa Helena, na tarde desta segunda-feira (17), em Juiz de Fora. A via, que estava parcialmente interditada por causa do vazamento de óleo do veículo, foi liberada às 16h30.

Devido aos ferimentos, a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital da Unimed pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que informou que o motorista já se encontrava fora do veículo quando chegaram e não alegou dores.

De acordo com a Polícia Militar (PM), que esteve presente no local para registrar a ocorrência, a rua havia sido totalmente interditada até a remoção do veículo, realizada pela seguradora.

A Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) manteve a interdição parcial até às 16h30 devido ao vazamento de óleo do carro capotado. Segundo a pasta, agentes de trânsito aplicaram a serragem para liberação total da via.