A partir desta terça-feira (18), a Rua das Palmeiras, localizada no Bairro Jardim Santa Bárbara, vai ser interditada durante o período da manhã e da tarde para um processo de remodelação do sistema de drenagem em Juiz de Fora. A interdição, que ocorrerá das 7h30 às 16h30, afetará a passagem de veículos no local.

Segundo a Secretaria de Obras (SO), o objetivo é melhorar a captação das águas pluviais e aumentar a vazão da água, visando evitar alagamentos e enchentes na região.

Serão implementados 200 metros de rede de drenagem com 60 cm de diâmetro, além da construção de mais bocas de lobo na rua para melhorar a captação da água da chuva. A previsão é que os serviços durem 45 dias.