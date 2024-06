Um idoso de 72 anos morreu após um ex-funcionário da Churrascaria Chimarron dar um soco na vítima, que caiu desacordada e bateu a cabeça no chão na Rua Eugênio Fontainha, no Bairro Manoel Honório, em Juiz de Fora, na noite dessa segunda-feira (17).

À reportagem, a Comunicação da churrascaria afirmou que o ex-funcionário foi desligado da empresa há oito meses, tendo trabalhado no local por cinco meses. A briga teria ocorrido com um dos gerentes do restaurante.

Briga e agressão

Segundo a Polícia Militar (PM), o homem de 35 anos discutiu com uma pessoa na rua quando o idoso tentou intervir na briga. O homem então deu um soco no idoso que, já desacordado, caiu e bateu a cabeça fortemente no chão.

Quando a equipe da PM chegou ao local, viu uma aglomeração de pessoas ao redor da vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e quando os socorristas chegaram na ocorrência, fizeram várias tentativas de reanimar o idoso por cerca de 40 minutos, mas ele não resistiu e morreu no local.

O Samu informou que o idoso apresentava Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) com sangramento pelo nariz. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória.

Com as informações passadas por testemunhas que testemunharam o fato, os policiais localizaram o homem que deu o soco no idoso dentro da churrascaria, onde é funcionário e havia trabalhado.

A PM informou que o homem ofereceu resistência na hora da prisão, mas foi contido, algemado e detido em flagrante.

Ação trabalhista

A Comunicação da Chimarron explicou que o homem suspeito da agressão foi demitido há oito meses e não tem vínculo atual com a empresa.

Depois da demissão, o ex-funcionário entrou com uma ação trabalhista contra a Chimarron e, segundo a Comunicação do restaurante, ele perdeu em todas as instâncias. O motivo da ação trabalhista não foi informado.

"Um dos nossos gerentes, que foi o preposto em uma das audiências representando a Chimarron, se dirigia a pé ao trabalho, no fim da tarde de ontem. No caminho, se deparou com o acusado, que começou a tirar satisfações, segurando-o pela camisa e julgando-o culpado pela sua demissão", explicou Comunicação.

O idoso é amigo do gerente que se envolveu na briga e também cliente da churrascaria. Por causa disso, ele tentou separar a discussão quando foi agredido.

Populares que estavam no local tentaram segurar o homem, mas ele fugiu ao perceber a gravidade da situação.

"[Ele] perambulou por cerca de 30 minutos, até chegar à Chimarron. No entanto, logo que subiu as escadas da entrada principal, foi logo contido pelos policiais, que chegaram prontamente, orientados pelos populares que denunciaram o agressor. A Chimarron prestou toda assistência às autoridades no momento da prisão", concluiu a Comunicação.