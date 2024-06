O Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF), administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) irá receber um aporte de mais de R$ 179 milhões por meio do Novo Programa de Aceleração de Crescimento (Novo PAC). O investimento foi anunciado pelo Governo Federal em reunião com os reitores de universidades e institutos federais de Educação Superior na última segunda-feira (10).

A quantia integra montante de R$ 5,5 bilhões a serem investidos em universidades e hospitais universitários.

No último encontro do Conselho Superior (Consu) da UFJF, o superintendente do HU-UFJF, Dimas Araújo concedeu outros detalhes sobre a destinação dos valores.

Conforme divulgado pela UFJF, os recursos serão destinados para as obras do Bloco E do HU-UFJF. O prédio terá 13 andares com capacidade para 377 leitos, sendo 310 operacionais e 67 complementares. Além disso, o bloco irá contar com salas cirúrgicas, hemodinâmica, centro de diagnóstico por imagem, laboratórios de análises clínicas e agência transfusional.

O complexo hospitalar também terá centro de parto normal com leitos de observação, consultórios, salas de emergência e outras áreas de apoio. No campo do ensino, o bloco será equipado com salas de discussão de casos em cada pavimento de internação, auditório, salas de preceptoria e ambientes assistenciais programados para o ensino.

Dentre os serviços oferecidos no Bloco E, estarão procedimentos cirúrgicos, diagnósticos ou terapêuticos, além de atendimento hospitalar no tratamento para pessoas portadoras do HIV, transplante de órgãos, dentre outros.

Com a etapa de elaboração de laudo técnico situacional e projeto básico de arquitetura concluída, restam agora a apresentação do projeto e o início do processo licitatório para que as empresas interessadas possam se candidatar. O processo deve ser publicado até setembro. De acordo com Dimas Araújo, após a assinatura do contrato com a empresa vencedora do certame terá prazo de dois anos para a conclusão das obras.

“Esse valor já está disponível para a gente. Já foi feito o laudo técnico no local e não há nenhum problema na infraestrutura. Agora, temos o projeto básico arquitetônico para ser entregue até o dia 8 de agosto. Depois será dado início ao processo licitatório.”