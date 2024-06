Um mandado de busca e apreensão foi cumprido pela Polícia Civil em Juiz de Fora, na manhã desta terça-feira (18), durante a Operação “Toque de Caixa”. O imóvel seria de um político investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

O nome do político não foi revelado.

O apartamento fica no Bairro São Mateus, na região Sul da cidade. Em vídeos divulgados pela Civil, é possível ver policiais apreenderam materiais no imóvel. Entretanto, o conteúdo apreendido não foi divulgado.

Investigações

As investigações da polícia carioca apontaram que o apartamento seria uma das residências de um dos políticos investigados. Outros mandados são cumpridos em outras seis cidades. Ao todo, 19 pessoas foram denunciadas.

De acordo com a Polícia Civil, entre 2018 e 2020, uma organização criminosa formada por políticos e servidores públicos teria desviado milhões da área da saúde do município de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, por meio do pagamento por obras não realizadas.

As duas empresas de fachada utilizadas no esquema pertencem a um candidato a vereador apontado por envolvimento com o tráfico internacional de drogas na Bolívia e no Paraguai.

As empresas investigadas teriam assinado mais de 30 contratos com a Prefeitura de Arraial do Cabo e receberam mais de R$ 6,5 milhões, a maior parte das verbas sendo repassada às pressas, em dezembro de 2020, faltando apenas uma semana para o fim do mandato da então Administração Municipal.

A Operação “Toque de Caixa” é coordenada pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ).