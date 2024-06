Nesta terça-feira (18), começou a operar o novo sistema de semáforo no trevo do Bairro Jardim Casablanca, instalado pela Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) de Juiz de Fora. A mudança é parte das obras de requalificação e urbanização da Nova Via São Pedro, que anteriormente era conhecida como BR-440.

Além da instalação do semáforo, outras mudanças na circulação estão sendo realizadas como parte da primeira etapa das obras de normalização do trânsito e urbanização da Nova Via São Pedro, anteriormente conhecida como BR-440. A requalificação do sistema viário abrange o trecho desde o trevo de acesso ao Bairro Jardim Casablanca até o final do asfalto da BR-440, que termina aproximadamente 500 metros da Rua Vereador Dr. Hélio Zanini. Esta via se encontra no entroncamento da rotatória que dá acesso aos bairros Bosque do Imperador e condomínio Spina Ville.