A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, nesta quarta-feira (19), dois homens, de 31 e 44 anos, suspeitos de participar do homicídio de um adolescente de 14 anos, cujo corpo foi encontrado em uma cisterna do Bairro São Geraldo em janeiro deste ano. Nesta operação, ainda foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão relacionados ao crime.

Conforme a PCMG, o homem de 44 anos também é investigado pelo homicídio de outro adolescente de 17 anos, ocorrido no Bairro Bela Aurora, em maio deste ano. Ambos, que têm históricos criminais por crimes contra o patrimônio, receptação, lesão corporal e violência doméstica, foram encaminhados ao sistema prisional e as buscas continuam para localizar outros dois suspeitos que estão foragidos.



Sobre as investigações

As investigações começaram em 12 de dezembro de 2023, após o registro de um boletim de ocorrência de desaparecimento feito pela coordenadora da casa de acolhimento onde o adolescente estava abrigado devido à dependência química. O adolescente teria sido visto pela última vez em 27 de novembro de 2023. Em janeiro de 2024, uma denúncia anônima levou à descoberta de uma ossada humana dentro de uma cisterna em um terreno no Bairro São Geraldo.

Após a confirmação de que a ossada era do adolescente desaparecido, as investigações apontaram a participação de quatro suspeitos. Segundo a delegada Camila Miller, o crime foi motivado por um desentendimento entre os suspeitos e o adolescente durante o uso compartilhado de entorpecentes em um imóvel desocupado no mesmo terreno da cisterna onde a ossada foi encontrada.



A operação

O nome da operação, Hafra, significa "poço" em árabe, uma referência ao local onde o corpo da vítima foi encontrado.

