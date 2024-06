Na última semana, sete postos de gasolina de Juiz de Fora foram notificados pela Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) após apresentarem irregularidades. Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora, foram vistoriados oito postos de todas as bandeiras em diferentes regiões da cidade.

Irregularidades encontradas

Os fiscais do Procon analisaram diversos aspectos nos postos, incluindo as placas com as porcentagens de etanol na gasolina, painéis de preços, discriminação de tributos e descontos oferecidos por aplicativos. Das oito fiscalizações realizadas, sete resultaram em notificações. As principais inadequações foram a ausência de informações obrigatórias sobre os descontos em aplicativos, a correta exposição dos preços e a porcentagem de etanol na gasolina. Além disso, nenhum dos postos vistoriados apresentou problemas relacionados à vícios de combustíveis fornecidos.

De acordo com o Procon, os estabelecimentos fiscalizados foram selecionados após as pesquisas semanais de preço, realizadas em parceria com a Secretaria de Estado da Fazenda, apontarem práticas de preços aproximados, mas sem caracterizar combinação de preços.

Denúncias de consumidores

Os consumidores que identificarem irregularidades em postos de combustíveis podem denunciar ao Procon. As denúncias podem ser feitas pelo telefone (32) 3690-7984, através do site Prefeitura Ágil ou presencialmente, mediante agendamento prévio. Os agendamentos podem ser realizados pelos telefones 3690-7610 ou 3690-7611.