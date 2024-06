O show do Natiruts, que ocorre neste sábado (22) no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio de Juiz de Fora, vai contar com um esquema especial de trânsito e de ônibus para a locomoção do público. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), as ruas ao redor do estádio sofrerão modificações, e as linhas de ônibus que estão programadas para circular no local são: 280 (Estádio), com ida e volta pela Avenida Itamar Franco; e 517 (Estádio), com volta pelo Bairro São Pedro.



Veja como ficam as alterações no trânsito

Entre as mudanças viárias, está a implantação de mão única na Avenida Eugênio do Nascimento entre a Avenida Paulo Botti e a Waldir Pedro Monachesi, no sentido Aeroporto para o Dom Bosco. A Rua José Apolônio dos Reis será o único meio de acesso ao estacionamento do evento e ao portão principal do estádio. Já a Rua Liduíno Vieira dos Reis terá a mão invertida, sendo sua circulação permitida apenas no sentido da Rua José Apolônio dos Reis para a Av. Eugênio do Nascimento.

A Rua Francisco Fayer Sobrinho será interditada entre a Rua Mario Cruz Meier e Avenida Eugênio do Nascimento; e a Guido Monachesi também ficará fechada. Estas vias terão barreiras, com acesso permitido somente para moradores acessarem suas residências. A Rua José Apolônio dos Reis, entre a Álvaro José Rodrigues e a Liduíno Vieira dos Reis, será utilizada para o embarque e desembarque dos ônibus extras, de táxi, ou de transporte por aplicativo, já que será proibido que os mesmos estacionem na frente do Estádio para não comprometer a fluidez no local.

As alterações viárias têm como objetivo facilitar a circulação de veículos, inclusive dos ônibus urbanos.



Horários das linhas especiais de ônibus

As linhas partem da Avenida Itamar Franco 992, em frente ao Procon, em direção ao Estádio Municipal a partir das 18h30 até às 21h30, com intervalo de 30 minutos. Após às 23h, será iniciado o retorno ao Centro com a linha 280 pela Avenida Itamar Franco e com a linha 517 pelo Bairro São Pedro.

Itinerário da linha 280, cor azul:

Sentido Centro/Estádio: Av. Itamar Franco, 992 (Procon), Av.Paulo Japiassú Coelho, Av. Deusdedith Salgado, Av. Mello Reis, Av. Eugênio do Nascimento, Rua José Apolônio dos Reis – 151 – ponto final.

Sentido Estádio/ Centro: Rua José Apolônio dos Reis – 151, Rua Liduino Vieira dos Reis, Av. Eugênio do Nascimento, Av. Itamar Franco, Praça Antônio Carlos, Travessa Dr. Prisco, Av. Francisco Bernardino, Viaduto Arquiteto Hélio Fadel Araújo, Av. Brasil margem direita), Viaduto Augusto Franco, Av. Itamar Franco, 992 (Procon) - ponto final.



Itinerário linha 517 (Via bairro São Pedro), cor vermelha:

Sentido Estádio/Centro: Rua José Apolônio dos Reis – 151, Rua Liduíno Vieira dos Reis, Rua Fernando Cyrne, Av. Costa e Silva, Rua José Lourenço Kelmer, Estrada Engenheiro Gentil Forn, Rua João Pinheiro, Rua Paula Lima, Avenida dos Andradas, Av. Rio Branco, Rua Afonso Pinto da Mota, Avenida Getúlio Vargas, Avenida Itamar Franco, 992 (Procon) - ponto final.

