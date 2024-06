Um homem, de 25 anos, foi detido com veículo roubado e placa clonada, na tarde dessa sexta-feira (21), no Bairro Granjas Bethânia em Juiz de Fora. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a recuperação foi resultado da troca de informações com a Polícia Militar.

As equipes de policiamento da PM avistaram a caminhonete, avaliada em R$200.000,00 transitando na Avenida Juiz de Fora, de imediato, foi dada ordem de parada para o condutor que tentou fugir em alta velocidade pelas ruas.

Conforme a PRF, em certo momento ele acessou uma rua sem saída e dois suspeitos desembarcaram, correndo do veículo e após entraram em um matagal, um deles foi preso em seguida e o outro está sendo procurado pelas equipes da PM e da PRF.

Ainda de acordo com a PRF, o homem preso possui vários antecedentes criminais por roubo a mão armada, receptação de produtos roubados e tráfico de drogas. O veículo recuperado havia sido furtado este mês no Rio de Janeiro.