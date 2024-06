Na última quarta-feira (19), o Morro do Cristo de Juiz de Fora passou por uma vistoria detalhada realizada por equipes da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), do Serviço Geológico do Brasil (SGB) e do Corpo de Bombeiros. A iniciativa teve como objetivo realizar uma avaliação geotécnica do local para tornar a área mais segura para os turistas.

Conforme a Defesa Civil, responsável pela solicitação do levantamento de campo, os pesquisadores do SGB exploraram diversas trilhas que levam ao Mirante do Cristo e também visitaram a Praça Nossa Senhora de Fátima, localizada no final da Rua Halfeld, que é parte integrante da encosta do Morro do Cristo. "Diferentemente da setorização de risco já existente, essa nova análise envolve também a encosta do Morro do Cristo e as moradias do entorno", explicou o órgão.

Camila Galvão, gerente do Departamento de Gestão de Riscos de Desastres na Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil, destacou a importância desses estudos geotécnicos. Segundo ela, a avaliação é essencial para salvaguardar vidas e aumentar a segurança no local, tanto para turistas quanto para profissionais que atuam na área. "Essa demanda complementa o Plano de Manejo desenvolvido nas áreas verdes do município e atende à necessidade de prevenir acidentes, como o ocorrido nos cânions de Capitólio, em Minas Gerais", informou.

Após o levantamento de campo, será elaborado um relatório com sugestões de pontos estratégicos para melhorar a segurança e recomendações para monitoramento climático e geológico.