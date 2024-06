O Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira, divulgou cinco novas transferências de padres envolvendo paróquias de Juiz de Fora e de outros dois municípios. Entre elas, está a oficialização do destino do Padre Pierre Maurício de Almeida Cantarino, que na última terça (18), durante a Missa do Impossível, anunciou sua saída da Paróquia Santa Rita de Cássia, do Bairro Bonfim.

Padre Pierre será, a partir de julho, o novo pároco da Paróquia Santíssima Trindade, cuja Matriz está localizada no Bairro Poço Rico. Na paróquia dedicada à padroeira dos impossíveis, ele será substituído pelo Padre João Francisco Batista da Silva, que tem a atual função de vigário paroquial. O Padre Laureandro Lima da Silva, por sua vez, se dedicará aos trabalhos no Seminário Arquidiocesano Santo Antônio, de onde é professor.

Também haverá mudanças nas cidades de Arantina e Olaria. O Padre Tadeu Jesus Viera será o novo Pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, enquanto o Padre João de Souza exercerá o mesmo ofício na Paróquia Santo Antônio.

Terreno no Bairro Poço Rico

Além de Pároco da Paróquia Santíssima Trindade, o Padre Pierre Maurício de Almeida Cantarino será o responsável pelo trabalho humanitário, pastoral e espiritual a ser realizado em um terreno localizado no Bairro Poço Rico. O espaço, cuja guarda provisória foi concedida pela União à Arquidiocese de Juiz de Fora, também passará a sediar a Missa do Impossível.

Confira, abaixo, a íntegra da nota divulgada por Dom Gil Antônio Moreira:

Dando continuidade ao processo de provisão de paróquias e transferências de padres, no contexto do Ano Eucarístico Arquidiocesano, comemorativo do seu centenário de fundação, comunicamos as seguintes nomeações anunciadas pelo Exmo. Sr. Arcebispo, Dom Gil Antônio Moreira:

1) Padre Pierre Mauricio de Almeida Cantarino,

Pároco da Paróquia Santíssima Trindade, Poço Rico, Juiz de Fora

2) Padre João Francisco Batista da Silva,

Pároco da Paróquia Santa Rita de Cássia, Bonfim, Juiz de Fora

3) Padre Tadeu Jesus Viera,

Pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Arantina

4) Padre João de Souza,

Pároco da Paróquia Santo Antônio, Olaria

5) Padre Laureandro Lima da Silva,

Colaborador e Professor no Seminário Arquidiocesano Santo Antônio, Juiz de Fora

NOTA SOBRE TERRENO

Há mais de quatro anos, a Arquidiocese de Juiz de Fora vem negociando com os poderes públicos o uso do terreno da União, localizado no Bairro Poço Rico, para fins sociais e religioso. O referido terreno estava baldio, sujo e oferecendo riscos à saúde dos moradores próximos.

Em vista da vontade de expandir seu trabalho caritativo, com serviços de atendimento aos pobres, a Igreja se propôs a cuidar do local e dar a ele um caráter de ajuda social e religiosa. Assim sendo, esclarecemos que não houve doação por parte da União. A Igreja ganhou a guarda provisória do terreno e constituirá ali um espaço de atendimento humanitário e espiritual.

Diante deste cenário, foi decidido que este trabalho ficará a cargo do pároco da Paróquia Santíssima Trindade, que a partir de julho será o Padre Pierre Mauricio, que poderá utilizar a área para celebrar as Missas de suas atividades pastorais inspiradas no lema bíblico “Para Deus nada é impossível” (Lc 1, 37), que tem merecido todo apoio da Arquidiocese e ampla acolhida popular.