Um apartamento pegou fogo na noite desse domingo (23) no Bairro Jóquei Clube III, em Juiz de Fora. Ninguém ficou ferido e uma vela acesa pode ter causado o incêndio.

O Corpo de Bombeiros contou que foi acionado por volta das 21h30 para combater as chamas na Rua Sargento Antônio Damião. O fogo estava concentrado no segundo pavimento de um prédio de três andares.

No local, os militares verificaram que não tinha pessoas dentro do imóvel e iniciaram o trabalho de combate ao incêndio, que durou cerca de 1 hora.

Segundo os bombeiros, foram gastos cerca de 1 mil litros de água para controlar o fogo. Duas pessoas inalaram grande quantidade de fumaça e foram conduzidas para atendimento médico; os nomes não foram revelados.

A Defesa Civil foi acionada e interditou o apartamento. Em nota, a pasta informou que não foi constatado dano estrutural na edificação e ninguém ficou ferido. "O apartamento foi interditado temporariamente até que sejam feitos os reparos necessários, como limpeza do local e reparos na parte elétrica. A família, que será atendida pela assistente social da Defesa Civil, não estava no local no momento", explicou.

A Polícia Militar (PM) também esteve no local.

