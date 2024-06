Nesta quarta-feira (26), a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) vai realizar uma manutenção na Válvula Reguladora de Pressão (VRP) localizada na Avenida Eugênio do Nascimento, no Bairro Dom Orione, em Juiz de Fora. A intervenção, prevista para ocorrer das 8h às 14h, visa a melhoria do sistema local, mas para sua conclusão vai ser necessária a interrupção do fornecimento de água na parte alta do Dom Bosco, incluindo o Hospital Universitário - Unidade Dom Orione.



Em nota, a Cesama solicitou a compreensão dos moradores afetados e recomendou a economia de água até a conclusão dos trabalhos. O abastecimento deve ser retomado e normalizado ainda na noite de quarta-feira, após o término da manutenção.