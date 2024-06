A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) realizou ação fiscalizatória em quatro mercados na cidade entre os dias 18 e 21 de junho. Ao todo, cerca de 240kg de alimentos impróprios foram apreendidos e descartados pelos fiscais do Procon e da Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur). Com essa última ação, o Procon totaliza 745.5kg de alimentos impróprios descartados em 2024.

De acordo com o Procon, as equipes de fiscalização identificaram falta ou inadequação de leitores ópticos de preços, precificação inadequada, falta de preços e preços em duplicidade para um mesmo produto, além dos alimentos fora do prazo de validade, mal acondicionados e avariados expostos para venda. Os estabelecimentos foram selecionados a partir de denúncias formalizadas no Procon.

No mercado Bahamas Mix localizado no bairro Retiro foram descartados 87,1kg de alimentos impróprios para consumo, enquanto no Villefort do bairro Santa Cruz foram 83,98kg. Já no Mart Minas do bairro Teixeiras foram apreendidos 59,91kg e no Atacadão localizado no bairro Industrial foram 7,78kg.

Caso o consumidor identifique irregularidades em relação a acondicionamento e venda de alimentos em mercados, a denúncia pode ser feita junto ao Procon pelos telefones 3690-7610 ou 3690-7611, ou presencialmente na sede da agência (Avenida Itamar Franco, 992 - Centro).