Na manhã desta terça-feira (25), um apartamento em um prédio de dois andares pegou fogo no Bairro Nossa Senhora das Graças, em Juiz de Fora. O morador, um homem cuja idade não foi identificada, precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) devido à inalação de fumaça.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o foco do incêndio estava em um cômodo da residência, onde havia um acúmulo de roupas e alguns móveis, que foram consumidos pelas chamas. O volume de fumaça assustou a vizinhança, que acionou a corporação para prestar apoio. As causas do fogo não foram confirmadas.

Após o trabalho dos Bombeiros, a residência ficou sob a responsabilidade dos proprietários.

A reportagem entrou em contato com a Defesa Civil, que esteve no local para avaliar a situação do imóvel, e com a Polícia Militar (PM), responsável pela apuração da autoria do incidente, e aguarda retorno.