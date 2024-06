Nesta terça-feira (25), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 41,3 quilos de maconha após uma perseguição policial de 56 quilômetros iniciada na BR-267, altura do km 122, no Bairro Igrejinha, em Juiz de Fora. O suspeito, um homem de 50 anos, desobedeceu à ordem de parada e iniciou uma fuga que terminou no capotamento do próprio carro em Orvalho.

De acordo com a corporação, foi solicitado apoio da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) por meio do helicóptero Pégasus e da equipe policial. A reportagem entrou em contato com a PM e aguarda retorno.

Após o capotamento, o condutor saiu ileso do acidente, e duas viaturas da PRF sofreram avarias.

O material foi apreendido e o homem detido.

FOTO: PRF - PRF apreende mais de 40kg de maconha após perseguição policial iniciada em Juiz de Fora, pesagem na Delegacia.

Tags:

PRF