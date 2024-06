Um bolão feito em Juiz de Fora acertou 5 números no sorteio da Mega-Sena, realizado na noite dessa terça-feira (25), e levou mais de R$ 75 mil.

Os números sorteados foram: 01, 33, 35, 39, 42 e 56. Ninguém acertou os seis números do concurso 2741 e o prêmio acumulou em R$ 100 milhões. O próximo sorteio será nesta quinta-feira (27).

Com seis cotas, o bolão em Juiz de Fora foi feito em uma loteria na Rua Halfeld, no Centro. O bolão levou R$ 75.364,68, que deverá ser dividido entre as seis cotas vendidas.



Tags:

Loteria | Mega-Sena