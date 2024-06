No próximo dia 15 de julho terá início o agendamento para a vistoria do transporte escolar do segundo semestre em Juiz de Fora. O prazo termina no dia 26 do mesmo mês e o processo é obrigatório para exercer a atividade.

De acordo com a Prefeitura, os permissionários do serviço de Transporte Escolar do Município já podem iniciar o processo de recadastramento pela Plataforma Prefeitura Ágil ou pessoalmente nos postos do Diga.

Os veículos passarão por inspeção no pátio do Terminal Rodoviário Miguel Mansur. Os motoristas devem consultar o dia e horário agendado previamente no site da PJF, na parte de agendamento.

A documentação obrigatória do veículo, motorista e monitor deve ser enviada antecipadamente pelo Prefeitura Ágil ou em alguma unidade do Diga. Após ser analisada e aprovada a documentação pela Supervisão de Transporte Privado Coletivo da SMU, o veículo será autorizado a fazer a vistoria. O comparecimento para vistoria somente será autorizado após deferida a documentação, incluindo o Cartão de Identificação do Veículo (CIV) atualizado.

Veja os endereços do Diga:



Diga | Centro

Avenida Barão do Rio Branco, nº 1.843 (2° andar)

Prédio Sede da Prefeitura de Juiz de Fora - Avenida Brasil, nº 2.001

PAM Marechal - Rua Marechal Deodoro, nº 496

Procon - Avenida Presidente Itamar Franco, nº 992

Diga | Sul

Rua Porto das Flores, nº 276 - Santa Luzia

Diga | Centro/ Sul

Rua São Mateus, nº 300 - São Mateus

Diga | Norte

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 900 (Loja 14) - Francisco Bernardino (Moinho);

Praça Coronel Jeremias Garcia - Benfica

Diga | Nordeste

Avenida Rui Barbosa, nº 530 - Santa Terezinha

Diga | Oeste