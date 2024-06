Nesta quarta-feira (26), a nova vacina contra a Covid-19, SpikeVax, está em falta em algumas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Juiz de Fora. A lista completa dos lugares em falta, não foi divulgada pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF).

Em nota, a Secretaria de Saúde informou que "a vacina segue sendo oferecida nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). O imunizante não é encontrado pontualmente em algumas unidades. Aguardamos o envio de novas doses [...] por parte da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais para o restabelecimento do estoque."

A reportagem solicitou informações sobre a distribuição de novas doses da SpikeVax à Secretaria Regional de Saúde (SRS), que em nota informou que a cidade vai receber novas doses da vacina na próxima sexta (28).



Sobre a Spikevax

A nova vacina monovalente contra COVID-19, "SpikeVax", está disponível em algumas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e no Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e Adolescente para crianças de seis meses a menores de 5 anos, pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, imunossuprimidos, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente e comorbidades. Pessoas acima de cinco anos também podem se vacinar.



