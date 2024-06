Um idoso de 66 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu na tarde desta quinta-feira (27), na Avenida Rio Branco, no Centro de Juiz de Fora.

De acordo com Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) os profissionais ainda tentaram reanimá-lo por aproximadamente 30 minutos com técnica de ressuscitação cardiopulmonar, mas ele não resistiu à e morreu ainda no local.

O trânsito já está normalizado no local. O corpo foi levado ao Hospital Dr. Mozart Teixeira (HPS).