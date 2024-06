Nesta quinta-feira (27) a Reitoria da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) informou que recebeu o comunicado da Associação dos Professores de Ensino Superior de Juiz de Fora (ApesJF). Segundo o aviso, os docentes da UFJF reunidos em Assembleia Geral realizada na quarta-feira (26) decidiram pelo fim da greve deflagrada na instituição e a categoria irá retomar suas atividades a partir da próxima segunda-feira, 1º de julho.

A partir do recebimento do comunicado, a Pró-reitoria de Graduação (Prograd) convocou os integrantes do Conselho Setorial de Graduação (Congrad) para reunião na próxima segunda-feira, com o intuito de realizar discussão sobre o calendário acadêmico.





Tags:

Ensino Superior