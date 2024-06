Nesta quinta-feira (27), a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) anunciou no Diário Oficial do município os resultados dos editais 013/2023 e 014/2023, referentes à permissão de uso de unidades comerciais do Mercado Municipal após sua reforma. A publicação ocorreu após a análise dos recursos apresentados.

Com o deferimento de alguns recursos, os interessados têm um prazo de três dias úteis para interpor novos recursos contra esta fase. Eles podem ser protocolados de forma online, pelo Prefeitura Ágil, ou presencialmente, pelo Departamento de Informação Geral e Atendimento (Diga).



Como protocolar o recurso de forma online

O protocolo deve ser feito pelo Prefeitura Ágil. Confira o passo a passo:

1º - Faça seu login ou cadastre no sistema;

2º - Clique na Aba Protocolo;

3º - Em seguida, escolha o assunto: Recursos Contra Decisões de Licitação;

4º - Escreva e/ou anexe seu recurso e protocole.