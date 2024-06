A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) finalizou, na quarta-feira (26), a investigação sobre o homicídio de um advogado Geraldo Magela Baessa Ríspoli, de 72 anos, ocorrido no dia 17 de junho, no Bairro Manoel Honório, em Juiz de Fora. O suspeito, um homem de 35 anos, foi indiciado por homicídio com dolo eventual.



A investigação, conduzida pela 5ª Delegacia de Polícia Civil, determinou que a morte do advogado foi causada por dois socos desferidos pelo suspeito. O delegado responsável pelo caso, Márcio Savino, explicou: "O segundo golpe desferido no rosto do idoso aconteceu, segundo os envolvidos, quando esse já não esboçava qualquer reação, caindo ao solo de forma direta, sem chance de proteção, e ocasionando traumatismo na região occipital."

O relatório enviado ao judiciário detalha que o suspeito assumiu o risco do resultado, o que levou ao seu indiciamento por dolo eventual, com a qualificadora de motivo fútil, dado que a vítima "estava apenas tentando apartar uma briga e não conhecia o agressor".

Além do indiciamento por homicídio, o suspeito também foi acusado de vias de fato em relação a outra vítima e por resistência.

No dia do crime, o suspeito foi preso em flagrante e a ocorrência foi inicialmente registrada como lesão corporal seguida de morte, além de ameaça e resistência.

