No próximo sábado (29), a Ação Social “Projeto Abolição” vai interditar a Rua Afonso Celso, no Bairro Vila Ideal, das 8h até o término do evento, em Juiz de Fora. Por causa da alteração no trânsito, as linhas 326 (Solidariedade/via Vila Ideal), 331 (Vila Ideal) e 335 (Granjas Bethel) serão desviadas. Confira abaixo o desvio de cada linha:





Linha 326

Bairro/Centro: ..., Rua Major Luiz de Barros, Rua Altivo Halfeld, Rua Miracema,...



Linha 331

Centro/Bairro: ..., Rua Olegário Pinto, Rua Altivo Halfeld, Rua Major Luiz de Barros,...



Linha 335



Centro/Bairro :..., Rua Miracema, Rua Altivo Halfeld, Rua Olegário Pinto, Rua Albino Esteves,...