Na próxima segunda-feira (1º), a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) vai realizar uma manutenção na Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) Spinaville, da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama). Por causa disso, o fornecimento de água vai ser interrompido. O trabalho ocorre entre 9h e 16h, podendo afetar o abastecimento do bairro, assim como do loteamento Estrela do Lago.

A Cesama informa que o abastecimento será retomado assim que a manutenção for concluída, com previsão para se normalizar gradualmente ao longo da noite desse mesmo dia.