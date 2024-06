Nesta sexta-feira (28), o viaduto Roza Cabinda será inaugurado em Juiz de Fora. Para a realização do evento, a Rua Benjamin Constant ficará totalmente interditada para o trânsito de veículos e pedestres no trecho entre a Avenida Brasil e a Rua Roberto de Barros.

Além disso, segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), a Avenida Francisco Bernardino permanecerá fechada a partir da Rua São Sebastião até a Rua Silva Jardim, também para motoristas e pedestres. Na Rua Francisco Maia, será proibido o trânsito de veículos, e também no trecho da Rua Batista de Oliveira entre ela e a Rua São Sebastião. Outra via que será totalmente interditada é a Rua José Calil Ahouagi.

A entrada de pedestres para o evento deve ser feita somente pela Avenida Francisco Bernardino, no cruzamento com a Rua São Sebastião. A solenidade de inauguração está marcada para 15h e, após o término do evento e dispersão do público, o viaduto será liberado para o trânsito de veículos, inclusive as seguintes linhas de ônibus do transporte coletivo urbano que retomarão o itinerário pela Rua Benjamin Constant: 400, 408, 413, 415, 420, 423, 425, 426, 427, 428, 429, 435, 436 e 448. Neste momento, essas linhas não atenderão mais ao ponto da Avenida Brasil ao lado da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF).