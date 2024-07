Uma carreta tombou na BR-040, no acesso à BR-267, em Juiz de Fora, na manhã desta sexta-feira (28).

Segundo a Concer, concessionária que administra a rodovia, a carreta tombou no canteiro central do km 780. Não há detalhes do motivo do tombamento do veículo.

Um ajudante que estava na carreta teve ferimentos leves e foi encaminhado por uma ambulância da Concer para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS). O nome dele não foi revelado.

O transbordo da carga, que não foi detalhada, é realizado ainda nesta manhã e não há retenção no trecho.