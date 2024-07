Nesta sexta-feira (28), o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participou da inauguração do viaduto Roza Cabinda, no Centro de Juiz de Fora. Na ocasião, ele também assinou a ordem de serviço para melhorias nas rodovias BR-267, localizada entre Leopoldina/Juiz de Fora e Juiz de Fora/Bom Jardim de Minas, e BR-499, em Santos Dumont. O ministro da Educação, Camilo Santana, esteve presente para anunciar uma nova escola na cidade e o ministro dos Transportes, Renan Filho, também revelou a construção de um novo viaduto.

O evento também contou com a presença do diretor executivo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Carlos Barros; do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira; e do ministro da Secretaria de Comunicação Social, Laércio Portela.



Viaduto Roza Cabinda

Com investimento de R$ 20 milhões, sendo R$ 16 milhões do Governo Federal por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e R$ 4 milhões da Prefeitura de Juiz de Fora, a obra do viaduto teve início em maio de 2023, ganhando o nome Roza Cabinda em setembro do mesmo ano através de um projeto de lei. Durante a cerimônia, a prefeita Margarida Salomão destacou que esse é o primeiro viaduto com nome de mulher em Juiz de Fora: "os outros todos têm nome de homem, esse, além de ser de mulher, é uma mulher negra, guerreira.” A prefeita e o presidente visitaram o viaduto e encontraram-se com 60 funcionários que trabalharam na construção.

Segundo a Secretaria de Obras (SO), essa construção, sendo uma das maiores intervenções viárias da cidade, foi feita para conectar de forma mais rápida a região Leste e o Centro. Com uma extensão de 360 metros e uma alça de acesso à Avenida Francisco Bernardino, a obra proporciona maior fluidez para o trânsito da área central.

Roza Cabinda foi uma mulher negra que, em 1873, lutou por sua liberdade e decidiu obter a alforria mediante a oferta de indenização ao comendador Henrique Halfeld. O direito à compra da alforria, por parte do próprio escravo, havia sido referendado pela Lei 2040 de 28 de setembro de 1871 (Lei do Ventre Livre). Ao oferecer o valor pelo qual havia sido avaliada em 1867, o comendador negou libertá-la. Roza ajuizou ação de liberdade em 25 de abril de 1873 e alegou, em sua defesa, que sua avaliação foi inserida no inventário da senhora Cândida Maria Carlota, esposa de Halfeld.

Em maio de 2023, ela recebeu dupla homenagem com a medalha, recebida em seu nome pela presidente do Conselho Municipal da Igualdade Racial, Marilda Simeão, e também com seu nome no viaduto inaugurado.

FOTO: João Lima / Divulgação - Viaduto sobre a linha férrea que será inaugurado nesta sexta em Juiz de Fora.



Ministro anuncia Viaduto no Mariano Procópio e assina duas ordens de melhorias nas rodovias mineiras

O presidente Lula e o ministro dos Transportes, Renan Filho, assinaram duas ordens de serviço para o contrato de manutenção e conservação na BR-267, entre os km 7,6 e o km 115,1 (Leopoldina/Juiz de Fora), e o contrato de conservação e recuperação que contempla segmentos da BR-267, entre os km 118,3 e o km 213,2 (Juiz de Fora/Bom Jardim de Minas), e da BR-499, entre os km 0 e o km 4,9 (Santos Dumont). Segundo o Governo Federal, as obras têm o objetivo de "melhorar significativamente a trafegabilidade da região." Os serviços envolvem um trecho somado de mais de 200 quilômetros e vão receber um investimento em torno de R$ 88 milhões. O prazo estimado para conclusão é de até 24 meses.

FOTO: Petterson Marciano - Ministro dos transportes assinando a ordem de serviço das obras da 267.

Além disso, Filho informou à população de Juiz de Fora que mais um viaduto será construído: o viaduto no Bairro Mariano Procópio. Essa obra vai receber um investimento de R$ 16 milhões e "nós vamos financiar para melhorar a infraestrutura de Juiz de Fora."

A duplicação e faixa adicional da BR-040, entre Juiz de Fora a Belo Horizonte, também foi divulgada.



Nova escola em tempo integral é anunciada para Juiz de Fora

Uma nova escola pública em tempo integral vai ser construída na cidade. Essa informação foi dada pelo ministro da Educação, Camilo Santana. O projeto, que já teve a primeira parcela empenhada nesta sexta (28), faz parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), um investimento coordenado pelo Governo Federal, em parceria com o setor privado, estados, municípios e movimentos sociais, para acelerar o crescimento econômico e a inclusão social, gerando emprego e renda e reduzindo desigualdades sociais e regionais. Ele está organizado em Medidas Institucionais e nove Eixos de Investimento, sendo um deles a Educação. "O presidente Lula determinou: 'vamos ampliar as escolas em tempo integral no Brasil'. Esse ano são um milhão de novas matrículas de alunos já em sala de aula no Brasil [...] quase mil matrículas em Juiz de Fora", disse o ministro.

Em seu discurso, Lula disse que voltou para cuidar do povo brasileiro, até que todos estejam na mesma situação privilegiada de ter oportunidade. Além disso, ele reforçou: "eu voltei para me transformar no presidente que mais investiu e a educação nesse país, o presidente que mais investiu no ensino fundamental nesse país, o presidente que investiu mais de escolas técnicas nesse país, o presidente que mais fez 'minha casa, minha vida' nesse país. [...] Eu voltei também para dizer para vocês que esse país não nasceu para ser pequeno".