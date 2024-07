Quatro homens, sem idades reveladas, foram detidos na madrugada dessa sexta-feira (28) após tentarem arremessar materiais ilícitos para dentro do Complexo Penitenciário de Juiz de Fora.

De acordo com o Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), a Operação “Tirol” tem o objetivo de impedir o arremesso de materiais ilícitos na unidade.

Foram feitos monitoramentos anteriores que identificaram tentativas de invasões ao perímetro do Complexo Penitenciário para arremesso de materiais, inclusive com uso de armas de fogo.

Na ação realizada na madrugada dessa sexta-feira, os policiais penais utilizaram drones de visão termal para monitorar a região de segurança. Os quatro homens foram surpreendidos e capturados por volta de 1h com materiais ilícitos.

Os detidos repassaram informações sobre uma casa onde teria mais materiais ilícitos. A Polícia Penal e o Grupamento Especializado de Recobrimento (GER) da Polícia Militar realizaram uma diligência no imóvel.

Com os detidos e na residência foram apreendidos quatro celulares, três carregadores, um chip para celular, aproximadamente 600 gramas de maconha, cinco invólucros de massa adesiva, uma balança de precisão e um fone.

Os homens foram encaminhados para a Delegacia onde as diligências da Polícia Civil e do Comando de Operações Especiais (COPE) do Depen continuaram.

A ação foi conduzida por diferentes frentes da Polícia Penal: Inteligência, Grupamento de Patrulha Aérea (GPAER), Comando de Operações Especiais (COPE) e efetivo de policiais penais de Juiz de Fora.

Cerco dentro do Complexo Penitenciário

A Sejusp esclareceu que desde o dia 18 de junho, paralelamente à Operação “Tirol”, são realizadas buscas em celas por policiais penais do complexo, do Grupamento de Intervenção Rápida de Juiz de Fora e do Comando de Operações Especiais do Depen.

Até quinta-feira (27), foram apreendidos 65 celulares, 104 acessórios para celular, 115 buchas de maconha, um invólucro de 131 gramas de maconha, dois pinos de cocaína, 13 chuços - material artesanal pontiagudo ou cortante, feito pelos detentos – e uma máquina de tatuar artesanal.

"Precedidas por informações de inteligência, essas ações estão em consonância com as diretrizes da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, visando uma custódia efetiva e a ressocialização dos indivíduos privados de liberdade", explicou o Superintendente de Informação e Inteligência do Depen-MG, Pedro Maia.